$79.94+0.0386.50+0.22

Назван срок обучения пилотов ВСУ для управления истребителями F-16

Для того чтобы обучить украинских летчиков работе с истребителями F-16, потребуется как минимум полтора года. Поэтому, вероятнее всего, в конфликте будут задействовать польских и канадских военных под видом украинских. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Назван срок обучения пилотов ВСУ для управления истребителями F-16
© Lenta.ru

«Чтобы обучить специалиста, необходимо как минимум полтора года. Но мы увидим сразу готовых боевых пилотов, как это было с другой военной техникой, которой, как выяснилось, управляли поляки. Так же будет и здесь: задействуют канадских и польских летчиков», — считает Леонков.

Он объяснил, что логика пилотирования советских самолетов и F-16 сильно отличается. Максимум, чего можно достичь за короткий срок, — это обучить человека взлету, посадке и полету в группе. Но воевать, выполнять боевые задачи, невозможно.

Леонков также напомнил о дефиците кадров на Украине. По его словам, к началу конфликта в стране было только порядка 120 боевых пилотов, многие из них уже погибли.

Ранее глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что подготовка украинских пилотов для истребителей F-16, которые Запад планирует поставить Киеву, уже началась. Он уточнил, что тренировку украинских военных начала Польша и ряд других государств. Политик также отметил, что этот процесс займет время, но чем раньше он завершится, тем лучше.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий