Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют необходимый для начала контрнаступления минимум вооружений, оно начнется в ближайшее время. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью японскому телеканалу NHK, передает ТАСС.

"У нас уже есть необходимый минимум вооружений. Могу только сказать, что [контрнаступление] начнется в ближайшее время", — сказал Буданов.

При этом он заявил, что украинская армия все еще нуждается в солидном запасе вооружений, истребителей и боеприпасов для успешного продолжения операций. "Нужно больше оружия".

Глава ГУР Украины также выразил надежду, что у международного сообщества "все готово для помощи" его стране.