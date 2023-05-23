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Глава разведки Украины заявил, что контрнаступление ВСУ начнется в ближайшее время

Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют необходимый для начала контрнаступления минимум вооружений, оно начнется в ближайшее время. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью японскому телеканалу NHK, передает ТАСС.

"У нас уже есть необходимый минимум вооружений. Могу только сказать, что [контрнаступление] начнется в ближайшее время", — сказал Буданов.

При этом он заявил, что украинская армия все еще нуждается в солидном запасе вооружений, истребителей и боеприпасов для успешного продолжения операций. "Нужно больше оружия".

Глава ГУР Украины также выразил надежду, что у международного сообщества "все готово для помощи" его стране.

Зеленский ответил на вопрос о контрнаступлении Украины

Ранее американский генерал Марк Гертлинг назвал удары ВСУ по Белгородской области и проникновение украинских военных в Россию признаками начавшего контрнаступления.

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