В Германии высказались за передачу Украине дальнобойных ракет Taurus

В Германии высказались за передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, дальность поражения которых может составлять до 500 километров. Об этом сообщает RND.
По словам эксперта Христианско-демократического союза (ХДС) и полковник в отставке Родериха Кизеветтера, передача подобного оружия Киеву должна стать новой стратегией Запада по поддержке Украины.
«Партнеры Украины теперь должны пойти ва-банк и предоставить Украине все, что Украина может использовать в общевойсковых боях и что разрешено международным правом», — сказал политик.