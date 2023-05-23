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Мобилизация: последние новости на сегодня 23 мая 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 23 мая 2023, в материале «Рамблера».

Мобилизация: последние новости на сегодня 23 мая 2023 о частичной мобилизации в России
© ТАСС

Мобилизованным из Калининградской области грозит до 20 лет колонии за дезертирство из ЛНР

Трем военнослужащим, призванным на фронт в рамках частичной мобилизации, ужесточили наказание за дезертирство из зоны боевых действий на Украине. Об этом пишет «РБК Калининград».

Как говорится в публикации, группа солдат в возрасте от 20 до 44 лет покинули место дислокации вместе с боевым оружием, но в конце декабря прошлого года их задержали в Подмосковье. Ранее их обвиняли в самовольном оставлении воинской части, однако теперь вменяют ответственность за отказ от участия в боевых действиях. Теперь им грозит более 20 лет тюрьмы.

Издание отмечает, что подсудимым могут смягчить наказание, так как они частично признали свою вину, а также впервые привлекаются к уголовной ответственности.

В Дрожжановском районе мобилизованные военнослужащие приехали в отпуск

Группа мобилизованных граждан из Алешкин-Саплыкского, Матакского и Стародрожжановского сельского поселения Дрожжановского района прибыла домой на время отпуска. Их встретили родные и близкие, пишет «Родной край».

Заместитель руководителя Исполкома Айрат Залялов также поприветствовал ребят и пожелал им хорошего отдыха.

Будущие контрактники рассказали, почему решили отправиться на фронт

В Москве добровольцы, пришедшие в пункт отбора на военную службу по контракту, поделились своими мотивами отправиться на фронт. Ими движет желание помочь близким и друзьям на линии соприкосновения, а также осознание необходимости отстаивать интересы РФ. Об этом пишет «Теплый стан».

Один молодой человек признался, что его отчим и старший брат уже на службе, поэтому он должен присоединиться к ним. Другой отметил, что большая часть родственников поддержали его решение уйти воевать, потому что это «дело правое».

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