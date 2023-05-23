Спецоперация на Украине 23 мая: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 23 мая 2023 года.

Фото: Минобороны РФ/ТАСС Минобороны РФ/ТАСС

ВСУ обстреляли Грайворон и Борисовку

Вооруженные силы Украины минувшей ночью обстреляли Грайворон и Борисовку в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

Как говорится в сообщении, два беспилотных летательных аппарата залетели на территорию Грайворона и сбросили на крыши жилых домов два взрывных устройства. В Борисовке два дрона с интервалом около часа сбросили бомбы на административное здание.

В ходе обстрела никто не пострадал, на месте происшествия работают оперативные службы.

Российский поселок остался без света из-за обстрела ВСУ

Поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе остался без света после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

По его словам, в ходе обстрела никто не пострадал, однако энергоснабжение населенного пункта на время прекращено. Для устранения повреждений на место выехала аварийная бригада.

Полковник запаса Хатылев: ранение Залужного не скажется на ВСУ

Тяжелое ранение главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного никак не отразится на боеспособности его подчиненных. Такое заявление сделал экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ, полковник запаса Сергей Хатылев в беседе с URA.RU.

До этого сообщалось, что Валерий Залужный был тяжело ранен при ракетном ударе по штабу в начале мая. Однако 22 мая он впервые за долгое время появился в эфире. Он выступил на открытии Международной конференции в честь Дня науки 20 мая, однако лично не вступал в диалог с присутствующими.

Хатылев посетовал, что не понимает, как управляется украинская армия, однако выразил уверенность, что если главнокомандующий не может исполнять свои обязанности, значит, это делает кто-то другой.