Спецоперация на Украине 23 мая: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 23 мая 2023 года.
Вооруженные силы Украины минувшей ночью обстреляли Грайворон и Борисовку в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.
Как говорится в сообщении, два беспилотных летательных аппарата залетели на территорию Грайворона и сбросили на крыши жилых домов два взрывных устройства. В Борисовке два дрона с интервалом около часа сбросили бомбы на административное здание.
В ходе обстрела никто не пострадал, на месте происшествия работают оперативные службы.
Поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе остался без света после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.
По его словам, в ходе обстрела никто не пострадал, однако энергоснабжение населенного пункта на время прекращено. Для устранения повреждений на место выехала аварийная бригада.
Тяжелое ранение главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного никак не отразится на боеспособности его подчиненных. Такое заявление сделал экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ, полковник запаса Сергей Хатылев в беседе с URA.RU.
До этого сообщалось, что Валерий Залужный был тяжело ранен при ракетном ударе по штабу в начале мая. Однако 22 мая он впервые за долгое время появился в эфире. Он выступил на открытии Международной конференции в честь Дня науки 20 мая, однако лично не вступал в диалог с присутствующими.
Хатылев посетовал, что не понимает, как управляется украинская армия, однако выразил уверенность, что если главнокомандующий не может исполнять свои обязанности, значит, это делает кто-то другой.
«Командующих на Украине найдется. Другое дело, какой у них уровень подготовки и на что они способны», — пояснил он.