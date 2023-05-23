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В США исключили сокращение оборонных расходов в ключе госдолга

Руководство США и Конгресс не обсуждают снижение расходов на оборону в ключе госдолга, заявил спикер Палаты представителей Кевин Маккарти. Об этом пишет РИА Новости.

В США исключили сокращение оборонных расходов в ключе госдолга
© ТАСС

По его словам, этот вопрос не стоит на повестке переговоров между властями и Конгрессом США по проблеме повышения потолка госдолга. Маккартни указал на политику Китая и происходящее на Украине.

«Мы не хотим, чтобы США оказались под угрозой. Поэтому, нет, сокращение оборонных расходов не должно находиться на повестке обсуждений», — исключил он вероятность снижения военных трат.

Ранее Маккарти заявил, что президент США Джо Байден не предпринимает усилий для урегулирования ситуации вокруг госдолга и его бездействие может привести страну к первому в истории дефолту. Глава Минфина США Джанет Йеллен рассказала о возможном исчерпании чрезвычайных мер из-за достижения лимита госдолга 1 июня.

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