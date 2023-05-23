В США исключили сокращение оборонных расходов в ключе госдолга

Руководство США и Конгресс не обсуждают снижение расходов на оборону в ключе госдолга, заявил спикер Палаты представителей Кевин Маккарти. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, этот вопрос не стоит на повестке переговоров между властями и Конгрессом США по проблеме повышения потолка госдолга. Маккартни указал на политику Китая и происходящее на Украине.

«Мы не хотим, чтобы США оказались под угрозой. Поэтому, нет, сокращение оборонных расходов не должно находиться на повестке обсуждений», — исключил он вероятность снижения военных трат.