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Глава разведки ФРГ заявил о способности России вести СВО «на длинной дистанции»

Россия способна продолжать военную операцию (СВО) на Украине «на длинной дистанции», заявил глава Федеральной разведывательной службы (БНД) Германии Бруно Каль. Об этом со ссылкой на агентство DPA пишет ТАСС.

Глава разведки ФРГ заявил о способности России вести СВО «на длинной дистанции»
© globallookpress.com

Как уточнил политик, разведслужба не видит, чтобы конфликт как-то пошатнул авторитет российского государства. Он добавил, что разведка ФРГ знала о планах Москвы начать СВО за 14 дней до 24 февраля 2022 года. По данным БНД, немецкие спецагенты фиксировали «явления, которые вряд ли можно было интерпретировать как-то иначе».

«Россия, как и прежде, остается в состоянии вести СВО на длинной дистанции», — указал он.

Ранее стало известно, что Украина до конца текущего года получит еще две системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T немецкого производства.

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