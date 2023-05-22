Глава разведки ФРГ заявил о способности России вести СВО «на длинной дистанции»

Россия способна продолжать военную операцию (СВО) на Украине «на длинной дистанции», заявил глава Федеральной разведывательной службы (БНД) Германии Бруно Каль . Об этом со ссылкой на агентство DPA пишет ТАСС .

Как уточнил политик, разведслужба не видит, чтобы конфликт как-то пошатнул авторитет российского государства. Он добавил, что разведка ФРГ знала о планах Москвы начать СВО за 14 дней до 24 февраля 2022 года. По данным БНД, немецкие спецагенты фиксировали «явления, которые вряд ли можно было интерпретировать как-то иначе».