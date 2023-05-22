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В США заявили о крупнейшей победе России со времен Второй мировой войны

Взятие Артемовска Вооруженными силами (ВС) РФ, которые выиграли крупнейшее сражение в Европе со времен Второй мировой войны, подтолкнет украинские власти к подготовке реванша. Об этом заявил экс-сенатор американского штата Виргиния Ричард Блэк, пишет РИА Новости.

В США заявили о крупнейшей победе России со времен Второй мировой войны
© РИА Новости

По его словам, разумнее было бы искать пути к миру.

«Россия победила крупнейшее сражение в Европе со времен Второй мировой... Западные СМИ не спешат признавать украинское поражение», — отметил он.

Политик уточнил, что президент Украины Владимир Зеленский потерял город, понеся сокрушительные потери в живой силе и технике.

Блэк назвал битву в Артемовске «эпичной». Он уверен, что поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе подтолкнет Киев к началу масштабного наступления, о подготовке которого давно и много говорится.

В субботу, 20 мая, российские силы объявили о полном взятии под контроль Артемовска спустя 224 дня кровопролитных боев.

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