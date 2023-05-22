Взятие Артемовска Вооруженными силами (ВС) РФ, которые выиграли крупнейшее сражение в Европе со времен Второй мировой войны, подтолкнет украинские власти к подготовке реванша. Об этом заявил экс-сенатор американского штата Виргиния Ричард Блэк, пишет РИА Новости.

По его словам, разумнее было бы искать пути к миру.

«Россия победила крупнейшее сражение в Европе со времен Второй мировой... Западные СМИ не спешат признавать украинское поражение», — отметил он.

Политик уточнил, что президент Украины Владимир Зеленский потерял город, понеся сокрушительные потери в живой силе и технике.

Блэк назвал битву в Артемовске «эпичной». Он уверен, что поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе подтолкнет Киев к началу масштабного наступления, о подготовке которого давно и много говорится.