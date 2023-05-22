Дания призвала другие страны подготовить ВСУ к истребителям

«Я с оптимизмом смотрю на обсуждение, которое прошло у нас сегодня. Бельгия, Великобритания и Нидерланды уже заявили, что готовы участвовать, но у меня есть четкое ощущение, что и другие государства присоединятся к коалиции стран, организующих подготовку украинских летчиков», — сказал он.