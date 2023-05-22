В Молдавии объявили о начале военных учений

Министерство обороны Молдавии объявило о начале военных учений, которые пройдут с 22 по 26 мая в городе Кагул на юге страны. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

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«Мероприятие направлено на проверку навыков резервистов и их знакомства с техникой, снаряжением и вооружением Национальной армии», — говорится в сообщении Минобороны.

Резервисты изучат воинские уставы и примут участи в стрельбах. Ведомство добавило, что подготовка проводится в соответствии с планом национальной армии на 2023 год и требованиями закона о резерве вооруженных сил.