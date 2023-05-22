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В Португалии исключили возможность передачи Украине истребителей F-16

Власти Португалии не могут в настоящий момент передать Украине истребители F-16, поскольку имеющиеся в распоряжении республики боевые самолеты нужны ей самой. Об этом заявил в понедельник журналистам глава португальского МИД Жуан Гомеш Карвинью.

В Португалии исключили возможность передачи Украине истребителей F-16
© globallookpress.com

Он уточнил, что отправка Киеву F-16, которые есть у португальских ВВС, является "вопросом, который не обсуждается".

"У Португалии нет неограниченного количества самолетов, - приводит слова дипломата газета Diário de Notícias. - У нас есть те, которые нам нужны для выполнения наших национальных обязательств, а также [обязательств] в рамках НАТО, так что пока этот вопрос не затрагивается".

При этом Гомеш Карвинью отметил, что Лиссабон готов рассмотреть возможность обучения украинских пилотов. "Португалия открыта этой возможности, - сказал он. - У нас очень хорошие пилоты и инструкторы, и они готовы работать с коллегами из других стран, у которых также есть F-16, чтобы обучать украинских пилотов".

Президент США Джо Байден сообщил 21 мая на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Хиросиме, что Запад начнет обучение украинцев пилотированию истребителей четвертого поколения, включая F-16. При этом помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут самолеты F-16 Киеву. Он напомнил, что, по мнению администрации США, эти истребители не входят в список приоритетных поставок для подготовки Западом Киева к контрнаступлению.

Заместитель главы МИД России Александр Грушко подчеркнул в субботу, комментируя намерения союзников США передать Киеву F-16, что страны Запада продолжают идти по пути эскалации в украинском конфликте и что Москва учтет это в своих планах.

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