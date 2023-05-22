В России рассказали о характеристиках «Гермеса»

«Кроме того, "Гермес" исходно задумывался как комплекс, который может с незначительной модификацией применяться и с обычных носителей, с вертолетов в первую очередь, и с наземных, а также с небольших кораблей и катеров, то есть это универсальное оружие, которым можно оснащать технику разных видов Вооруженных сил», — сказал российский эксперт.