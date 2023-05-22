«Не может соперничать с "тяжеловесами" РФ»: что говорят о планах Запада передать Киеву F-16

Уничтожение американских систем ПВО Patriot меньше чем за месяц после их передачи Украине, а также стремительное истощение другого вооружения вновь обострили дебаты о поставках киевскому режиму истребителей F-16. Однако эти самолеты довольно скоро могут быть уничтожены, так как не смогут противостоять российским тяжелым истребителям, говорится в материале журнала Military Watch.

Украинские власти выпрашивает у западных стран F-16 уже почти год. Наиболее активно этот вопрос лоббируют Великобритания, Нидерланды и Норвегия. Франция и Португалия менее охотно, но все же выразили согласие, а США не спешат давать свое разрешение.

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- В Соединенных Штатах осознают большую вероятность высоких потерь истребителей своего производства в боях в небе Украины. Что может подорвать доверие к этому классу самолетов и перспективы их будущего экспорта, - отмечает издание.

Варианты F-16, готовящиеся для поставки украинским формированиям, давно считаются устаревшими. В них, например, используются устаревшие РЛС, которые могут легко заглушаться российскими средствами РЭБ, причем не самыми современными.

Вместе с тем, истребители ВКС России оснащены современными РЛС, способными "видеть" на гораздо большие расстояния.

- Разработанный в 1970-х годах F-16 не может соперничать с российскими "топовыми тяжеловесами" Су-35 и Су-57, которые отлично проявили себя в операциях "воздух-воздух" в небе Украины. Плюс к этому у Вооруженных сил РФ имеются наземные средства ПВО с большим радиусом действия, уже доказавшие свою способность уничтожать самолеты, не являющиеся малозаметными. Кроме того, многие западные аналитики отмечают большой радиус применения российских Су-57 и МиГ-31, которые могут поражать цели с расстояния 400 километров. У F-16 этот показатель даже с ракетой AIM-120C составляет всего около 100 километров, - говорится в публикации.

К тому же, как отмечается, F-16 не могут интегрировать ракеты большой дальности из-за менее эффективных РЛС и невозможности нести крупные боеприпасы, сопоставимые с российской Р-37М.

И хотя проблемы с обучением украинских пилотов полетам F-16 можно обойти, подрядив наемников из западных стран, другие недостатки американских самолетов нейтрализовать не получится. Так что переломить ход конфликта с помощью этих истребителей, о чем постоянно заявляют руководители киевского режима, не получится.

В Белом доме пока не решили вопрос, кто передаст Киеву самолеты F-16 – США или европейские союзники. Об этом заявил помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает ТАСС.

«Возможно, мы сосредоточимся на передаче самолетов третьими странами, но окончательного решения на этот счет президент пока не принял», – сказал Салливан.

Он отметил, что у европейских союзников США имеется достаточно F16 на вооружении, а у Вашингтона есть «много других приоритетов по вооружениям». Кроме того, надо учитывать размер средств, «которые выделил конгресс».

По словам Салливана, сроки поставок и количество F-16 будут обсуждаться президентом США и их союзниками в Европе с участием Киева.

Ранее в Пентагоне заявили, что не возражают против предоставления Киеву истребителей F-16, принадлежащих другим странам.

Предполагаемые поставки истребителей F-16 не имеют прямого отношения к украинскому контрнаступлению. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова министра иностранных дел Чехии Яна Липавского.

"Я не думаю, что этот вопрос напрямую связан с контрнаступлением, но мы должны защищать наш образ жизни", – заявил дипломат на встрече глав МИД государств Евросоюза в Брюсселе.

Ранее в американских СМИ распространилась информация о планах Вашингтона и его союзников передать Киеву истребители F-16. Позже в Белом доме подтвердили, что в ближайшее время будет обсуждаться, какие государства поставят боевые самолеты Украине.

Вместе с этим в США уточнили, что отслеживают реакцию Кремля при поставках вооружений Киеву. Американские власти подчеркивали, что хотят не допустить эскалации вокруг Украины до третьей мировой войны.

Ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая назвала попыткой ввести в заблуждение слова Вашингтона об условиях возможных поставок истребителей F-16. Дипломат утверждает, что таким образом США имитируют правовое поведение.

Кроме того, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель отметил, что Евросоюз одобряет решение Группы семи (G7) передать Киеву истребителей. По его словам, подготовка пилотов уже стартовала.

Бельгия подтвердила готовность совместно с другими странами НАТО обучать украинских пилотов управлению F-16. Об этом сообщил представитель офиса премьер-министра Бельгии Александр Де Кроо.

«Бельгия в воскресенье подтвердила готовность обучать украинских пилотов пилотированию F-16 совместно с другими странами НАТО. Практические детали этого вопроса будут уточняться в ближайшие дни», — пишет издание Belga со ссылкой Александра де Кроо.

Уточняется, что в ближайшие дни совместно с партнерами планируется установить формат участия Бельгии в обучении украинских пилотов.

Ранее BBC Украины раскрыли, как будут использовать истребители F-16 против России. Их планируют применять для прикрытия солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытаются продвинуться вперед в контрнаступлении и для отражения атак российских самолетов.

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что отправленные Киеву западные истребители-бомбардировщики F-16 будут базироваться на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Кендалл сделал во время встречи с вашингтонской группой военных обозревателей.

«Мы говорим об украинских средствах. Не о средствах НАТО. <...> Если они станут частью украинских ВВС, исхожу из того, что они будут находиться на Украине», – ответил он на вопрос журналиста о том, будут ли истребители расположены на территории одной из стран НАТО.

В Киеве рассчитывают получить американские истребители F-16 осенью 2023 года. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на мнение советника украинского министра обороны Юрия Сака.

«Полагаю, в конце сентября - начале октября мы сможем увидеть первые F-16 в воздушном пространстве Украины», - заявил Сак.

Он подчеркнул, что для этого необходимо «приложить все усилия и быстро принимать решения».

Бывший начальник главного штаба ВВС Италии, генерал Леонардо Трикарико считает, что поставка Украине истребителей F-16 ничего не изменит, сообщает РИА Новости.

«Концептуально это (поставка F-16) не меняет ничего, потому что это одна из многих актуальных систем вооружений, поставленных Украине, достаточно вспомнить (РСЗО) Himars, (система ПВО) Samp/Е, танки. В этом нет качественного скачка, это такое же современное оружие», — пояснил Трикарико.

Он пояснил, что широкая распространенность истребителя этого типа по всему миру даст возможность поставить его на Украину в больших количествах, а время на переобучение для украинских пилотов может составить не более четырех месяцев.

Ранее министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что правительство страны рассматривает возможность передачи Украине истребителей F-16, но решение по этому вопросу еще не принято.

Решение президента США Джо Байдена разрешить союзникам передачу Киеву истребителей F-16 и помочь в обучении украинских летчиков не сможет кардинально повлиять на ход украинского конфликта. Такое мнение выразил в воскресенье американский подполковник в отставке Дэниел Л. Дэвис в статье портала Responsible Statecraft.

"Резкая смена позиции администрации Байдена по этому вопросу вызывает много вопросов, главный из которых - насколько эффективно самолеты могут помочь Украине выиграть войну. Как выяснилось, ответ не обнадеживает", - полагает он.

Дэвис считает маловероятным использование ВСУ F-16 в течение этого года. Подготовка, которая позволит украинским летчикам использовать истребители, а техническому персоналу поддерживать их в исправном состоянии, займет много времени, поясняет эксперт. Он напоминает, что, по расчетам заместителя министра обороны США по политическим делам Колина Кола, на обучение военнослужащих, закупку и поставку истребителей может понадобиться от 18 до 24 месяцев. Даже если просочившиеся в прессу 18 мая внутренние оценки ВВС США о возможности сократить срок обучения до четырех месяцев окажутся правдой, процесс поставок F-16, "снабженных полным комплектом техобслуживания, запчастей и боеприпасов, вероятно, закончится уже в 2024 году", полагает автор статьи.

Он отмечает, что эффективность F-16 зависит от того, интегрирован ли он в единую систему командования и боевого управления, состоящую из датчиков.

"Хотя истребитель способен действовать самостоятельно, он гораздо менее эффективен без дополнений в виде, например, [самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления] E-3 Sentry. На сегодняшний день предоставление Украине таких возможностей не обсуждалось", - подчеркивается в статье.

Кроме того, F-16 не является самолетом-невидимкой и уязвим перед российскими средствами ПВО, напоминает Дэвис.

"Наконец, остается вопрос о том, кто будет поставлять самолеты. Вне всякого сомнения, на США приходится подавляющая часть оказываемой Украине помощи как с финансовой точки зрения, так и с точки зрения оружия и боеприпасов. Если Вашингтон намерен разрешить использование F-16 американского производства, он может это сделать. Но поставлять истребители должны не США, а другие состоятельные страны, например европейские", - убежден экс-подполковник.

По его мнению, в фокусе американской администрации должно быть "избежание любой эскалации войны за пределами Украины", кроме того, Вашингтону следует найти способ "переложить бремя физической поддержки Киева на европейских партнеров".

"Никакой вариант окончания войны ни при каких условиях не может предусматривать гарантии безопасности Украине со стороны США или НАТО", - заключает эксперт.

У Вооруженных сил (ВС) РФ хорошо развита система противовоздушной обороны (ПВО), и она сможет ответить на применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) поставленных Западом истребителей F-16. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«У нас есть все системы защиты от истребителей, начиная с переносных зенитных ракетных комплексов, например, «Игла», а также С-300 и С-400. У нас хорошо развита ПВО. Кроме того, наши истребители, Су-30, Су-35 по качеству намного лучше, чем F-16», — заявил специалист, говоря о мерах защиты ВС РФ от использования Киевом данных истребителей.

При этом он не исключил, что появление этого типа вооружений у ВСУ создаст сложности для российской армии, однако отметил, что этот факт не станет преградой для выполнения Россией задач специальной военной операции.

«Безусловно, появление таких истребителей осложнит задачу для России, но не в той степени, в которой мы не сможем ее выполнять», — уточнил Литовкин.

Возможные удары ВСУ истребителями F-16 по Крыму будут рассмотрены как нападение на любой другой регион России. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Удары по данной территории рассматриваются нами как нападение на любой другой субъект Российской Федерации», — заявил Антонов, его слова цитирует telegram-канал посольства. Он призвал Вашингтон полностью отдавать себе отчет «в ответных мерах со стороны России».

Страны Запада продолжают идти по пути эскалации в украинском конфликте, но Россия будет учитывать намерение передать Киеву истребители F-16, заявил корреспонденту ТАСС замглавы МИД РФ Александр Грушко на полях XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

Дипломат считает, что продолжается "движение по так называемой лестнице эскалации". Но этот сценарий, уверен Грушко, "сопряжен с колоссальными рисками для них самих".

Таков был ответ российского чиновника на просьбу журналиста прокомментировать вопрос о возможных поставках F-16 на Украину.

Днем ранее ТВ NBC проинформировал, что Штаты вместе со своими союзниками планируют все же поставить F-16 Украине посредством государств - союзников Вашингтона.