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Стало известно об эффективности удара по аэродрому «Днепр»

В результате удара по объектам на территории аэродрома «Днепр» были уничтожены запасы дальнобойных боеприпасов, переданных украинской армии странами НАТО. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

Стало известно об эффективности удара по аэродрому «Днепр»
© Reuters

Уточняется, что российские военнослужащие также уничтожили несколько самолетов, переоборудованных в качестве носителей этих изделий.

«Это связано с ожидаемым контрнаступлением формирований киевского режима. <...> Наши наносят удары по военной технике, по пополнению, ГСМ [горюче-смазочным материалам], боеприпасам», — приводит издание слова военного эксперта Василия Дандыкина.

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