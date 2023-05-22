Киев призвал Швецию передать Украине истребители Gripen
Cпикер Верховной Рады Руслан Стефанчук во время визита в Швецию призвал Стокгольм передать Украине истребители Gripen. Об этом говорится в Telegram-канале украинского парламента.
«Во время встречи говорил о самолетах четвертого поколения и призвал Швецию рассмотреть возможность передачи Украине истребителей Gripen», — заявил Стефанчук по итогам переговоров с госсекретарем шведского МИД Яном Кнутссоном.
Кроме того, он поблагодарил Швецию за всестороннюю помощь республике. Стороны также обсудили вступление Украины в Европейский союз (ЕС). Стефанчук рассказал госсекретарю о выполнении рекомендаций Еврокомиссии для присоединения к ЕС. Спикер Рады отметил, что Киев рассчитывает начать переговоры о членстве до конца 2023 года.
Ранее глава Министерства обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что королевство не планирует передавать истребители Украине. По его словам, у Стокгольма «нет лишних истребителей JAS Gripen» для отправки Киеву. При этом 24 марта парламент Швеции одобрил выделение нового пакета военной помощи Украине на 6,2 миллиарда шведских крон (около 600 миллионов долларов).