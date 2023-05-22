Киев опроверг причастность к вторжению диверсантов в Россию

«Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России и изучает ситуацию, однако не имеет к этому никакого отношения. Как вы знаете, танки продаются в любом российском военном магазине, а подпольные партизанские группы состоят из российских граждан», — написал он.