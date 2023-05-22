В районе спецоперации в Белгородской области наблюдаются перебои со связью

Перебои с мобильной связью и интернетом наблюдаются в районе проведения специальной операции в Белгородской области . Об этом ТАСС сообщили в понедельник очевидцы.

"Сейчас практически полностью отсутствуют мобильная связь и мобильный интернет в тех районах, где проводится специальная операция", - сказал собеседник агентства.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа региона. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что ведется работа по выдавливанию украинских диверсантов с российской территории и уничтожению, сил и средств на месте достаточно. По словам Пескова, Минобороны, ФСБ и погранслужба доложили президенту России Владимиру Путину о попытке прорыва в Белгородскую область диверсантов.