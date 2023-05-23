Politico: Нидерланды могут стать первой страной, передавшей Украине F-16

Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Украине американские истребители F-16. Об этом сообщает европейская газета Politico со ссылкой на советника министра обороны Украины Алексея Резникова Юрия Сака.

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«Юрий Сак ... сказал, что Нидерланды могут стать первой страной, подарившей [Украине] истребители», — пишет газета.

Как рассказал представитель Министерства обороны Нидерландов Politico, в настоящее время страна использует 24 истребителя F-16, которые «готовы к оперативному развертыванию» и «будут использоваться до середины 2024 года». «После этого они доступны для другого назначения, например, для продажи», — добавил он.