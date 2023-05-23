$79.94+0.0386.50+0.22

Politico: Нидерланды могут стать первой страной, передавшей Украине истребители F-16

Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Украине американские истребители F-16. Об этом сообщает европейская газета Politico со ссылкой на советника министра обороны Украины Алексея Резникова Юрия Сака.

Politico: Нидерланды могут стать первой страной, передавшей Украине F-16
© Газета.Ru

«Юрий Сак ... сказал, что Нидерланды могут стать первой страной, подарившей [Украине] истребители», — пишет газета.

Как рассказал представитель Министерства обороны Нидерландов Politico, в настоящее время страна использует 24 истребителя F-16, которые «готовы к оперативному развертыванию» и «будут использоваться до середины 2024 года». «После этого они доступны для другого назначения, например, для продажи», — добавил он.

У Нидерландов, пишет газета, также есть еще 18 истребителей, «которые больше не используются в боевых действиях» и «также могут быть переданы в другое место назначения». Как подчеркнул представитель оборонного ведомства, 12 из 18 F-16 изначально планировалось передать частной компании, но это было отложено.

4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий