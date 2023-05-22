Командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев заявил, что на освоение новых вооружений, поставляемых Киеву Западом, необходимо от двух недель до двух месяцев. Об этом сообщает агентство "Укринформ".

© Газета.Ru

По словам Наева, для освоения переносных зенитных комплексов и противотанковых ракетных комплексов украинским военным обычно нужно две недели. Для тяжелых образцов вооружения срок обучения - до двух месяцев.

"Также наши военные проходят обучение на иностранной технике в странах-партнерах, продолжительность которого в среднем один месяц", - сказал командующий объединенными силами украинских войск.

По словам Наева утонил, украинские военные имеют артиллерийские системы (155 мм PZ2000, FN-70, TRF-1), образцы бронированной техники – боевые машины пехоты (БМП) М113, специальные бронированные машины типа HMMWV, MaxPro, Rostel Senator и другие. В числе противотанковых средств: ПТРК Javelin, Milan, гранатометы Panzerfaust 3, Carl Gustaf, М79 OSA, SMAV Mk/153, одноразовые гранатометы NLAW, AT-4, PSKOTT.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал подготовку украинских пилотов к пилотированию истребителей F-16 "сигналом России" о долгосрочной поддержке Украины. До этого генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО приветствует обучение украинских пилотов и передачу Вооруженным силам Украины (ВСУ) крылатых ракет большой дальности.