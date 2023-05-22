В ВСУ заявили, что на освоение западных вооружений уходит до двух месяцев
Командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев заявил, что на освоение новых вооружений, поставляемых Киеву Западом, необходимо от двух недель до двух месяцев. Об этом сообщает агентство "Укринформ".
По словам Наева, для освоения переносных зенитных комплексов и противотанковых ракетных комплексов украинским военным обычно нужно две недели. Для тяжелых образцов вооружения срок обучения - до двух месяцев.
"Также наши военные проходят обучение на иностранной технике в странах-партнерах, продолжительность которого в среднем один месяц", - сказал командующий объединенными силами украинских войск.
По словам Наева утонил, украинские военные имеют артиллерийские системы (155 мм PZ2000, FN-70, TRF-1), образцы бронированной техники – боевые машины пехоты (БМП) М113, специальные бронированные машины типа HMMWV, MaxPro, Rostel Senator и другие. В числе противотанковых средств: ПТРК Javelin, Milan, гранатометы Panzerfaust 3, Carl Gustaf, М79 OSA, SMAV Mk/153, одноразовые гранатометы NLAW, AT-4, PSKOTT.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал подготовку украинских пилотов к пилотированию истребителей F-16 "сигналом России" о долгосрочной поддержке Украины. До этого генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО приветствует обучение украинских пилотов и передачу Вооруженным силам Украины (ВСУ) крылатых ракет большой дальности.
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