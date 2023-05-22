На помощь российским пограничникам в Белгородской области направлены вертолеты и бронетехника. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на местных жителей. Канал опубликовал видеозаписи очевидцев, на которых видно движение танков и вертолетов.

Ранее Baza писал о том, что Белгородская область находится под обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ). В украинских каналах также появилась информация о том, что в регионе идет бой и публиковалось видео с танком, который, якобы заехал на территорию российского пограничного пункта.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что на территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ). 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).