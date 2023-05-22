Вооруженные силы России сбили украинский Ми-8 в ДНР

«Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Лозовое Донецкой народной республики сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины », — говорится в сводке Минобороны России .

Отмечается, что также за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Кременец, Пески, Александровка, Веселое Донецкой народной республики, Сладкая Балка, Марфополь Запорожской области, Сергеевка и Любимовка Херсонской области.