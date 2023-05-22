$79.91-0.1386.28-0.22
10 минут назад

Минобороны: Вооружённые силы России сбили украинский Ми-8 в ДНР

RT на русском

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8.

Вооруженные силы России сбили украинский Ми-8 в ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Лозовое Донецкой народной республики сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины», — говорится в сводке Минобороны России.

Отмечается, что также за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Кременец, Пески, Александровка, Веселое Донецкой народной республики, Сладкая Балка, Марфополь Запорожской области, Сергеевка и Любимовка Херсонской области.

18 мая сообщалось, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила вертолёт Ми-8 украинской армии в Запорожской области.

Также российская ПВО за сутки перехватила четыре снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ураган» и 11 БПЛА.

Армия,Минобороны России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий