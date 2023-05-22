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Политолог Михайлов: авиаотряд "Люфтваффе" является доказательством действия фашистского режима на Украине

То, что один из отрядов украинской авиаразведки носит название «Люфтваффе», еще раз показывает, какой режим действует на Украине, сказал телеканалу «360» военный эксперт, политолог Евгений Михайлов. Ранее представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил в своем Telegram-канале, что один из отрядов аэроразведки теробороны Украины носит название «Люфтваффе», как и Военно-воздушные силы Германии.

Эксперт счел авиаотряд «Люфтваффе» доказательством действия фашистского режима на Украине
© РИА Новости

«Это заявление раскрывает карты окончательно. Хотя мы и так прекрасно понимали, что на Украине действует фашистский режим, но слова Братчука просто в очередной раз показали, что из себя представляет украинская хунта», — сказал Михайлов.

По его мнению, это является напоминанием для тех, кто не забыл, что такое фашизм, что «нынешний режим на Украине не должен существовать».

«Думаю, в ближайшее время этот авиаотряд будет уничтожен», — сказал он.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сказал, что киевский режим пытается возродить нацистскую идеологию в отношении мирного населения Донбасса под влиянием Запада.

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