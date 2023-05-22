В Белгородской области объявили о масштабной информационной атаке на регион

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале призвал жителей региона не верить украинским фейкам и заявил о масштабной информационной атаке на регион.
"Еще раз повторюсь: в Грайворонском районе при обстрелах ни один мирный житель не пострадал Вижу, идет массировано распространение информации с предложением эвакуироваться жителям Шебекинского округа… это вранье", - заявил Гладков.
Губернатор добавил, что он находится на рабочем месте, призвал жителей региона к спокойствию и пообещал держать в курсе ситуации.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что сообщения об эвакуации жителей Шебекинского городского округа являются фейком. Он также добавил, что при обстреле Грайвороновского района никто не пострадал.