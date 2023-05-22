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11 минут назад

Гладков призвал жителей Белгорода не верить украинским фейкам об атаке на регион

Газета.Ru

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале призвал жителей региона не верить украинским фейкам и заявил о масштабной информационной атаке на регион.

В Белгородской области объявили о масштабной информационной атаке на регион
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Еще раз повторюсь: в Грайворонском районе при обстрелах ни один мирный житель не пострадал Вижу, идет массировано распространение информации с предложением эвакуироваться жителям Шебекинского округа… это вранье", - заявил Гладков.

Губернатор добавил, что он находится на рабочем месте, призвал жителей региона к спокойствию и пообещал держать в курсе ситуации.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что сообщения об эвакуации жителей Шебекинского городского округа являются фейком. Он также добавил, что при обстреле Грайвороновского района никто не пострадал.

Армия,Вячеслав Гладков,
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