Силы РФ ведут бой с украинскими диверсантами на границе Белгородской области

На границе Белгородской области в данный момент идет бой российских сил с украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ). Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на источники.

"Прямо сейчас — ожесточенный бой с украинской ДРГ на границе Белгородской области у деревни Дроновка", - сообщает Shot.

По информации канала, с обеих сторон привлечена военная техника, в небе замечены несколько дронов, также работают системы противовоздушной обороны.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что украинские войска ведут массированный обстрел Грайворонского района Белгородской области. Под обстрел попали села Новостроевка-Первая, Козинка, Безымено, Доброе, Глотово и Головчино. Предварительно, по данным Mash, погиб один мирный житель.