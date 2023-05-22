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Shot: бой с украинской ДРГ идет на границе Белгородской области, замечены дроны

На границе Белгородской области в данный момент идет бой российских сил с украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ). Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на источники.

Силы РФ ведут бой с украинскими диверсантами на границе Белгородской области
© РИА Новости

"Прямо сейчас — ожесточенный бой с украинской ДРГ на границе Белгородской области у деревни Дроновка", - сообщает Shot.

По информации канала, с обеих сторон привлечена военная техника, в небе замечены несколько дронов, также работают системы противовоздушной обороны.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что украинские войска ведут массированный обстрел Грайворонского района Белгородской области. Под обстрел попали села Новостроевка-Первая, Козинка, Безымено, Доброе, Глотово и Головчино. Предварительно, по данным Mash, погиб один мирный житель.

Ранее 22 мая губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле села Хоромное Климовского района.

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