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GT: Захват Артемовска помогает Москве получить преимущество

Визит президента Украины Владимира Зеленского на саммит «Большой семерки» G7 показал нежелание Запада мирно завершить конфликт с Россией. Об этом сообщило издание Global Times.

GT: Захват Артемовска помогает Москве получить преимущество
© Вечерняя Москва

— Громкое присутствие Зеленского на «Большой семерке» и растущие военные поставки — все это свидетельствует о том, что Запад стремится прекратить войну путем применения войны, что приведет к еще большей эскалации и осложнению ситуации, — говорится в публикации.

В статье отмечается, что благодаря захвату Артемовска — Бахмута, ключевого места в регионе Донбасса, где ситуация на поле боя считается «мясорубкой», эксперты считают, что это большой прогресс для России и значительное преимущество в политике, а также повысит боевой дух российских солдат

По мнению авторов, если истребители F-16 будут размещать в соседних с Украиной странах, таких как Польша или Румыния, то Россия ответит жестко.

— Ни один вид оружия не может изменить ход войны. Но развертывание F-16 может привести НАТО к прямому военному столкновению с Россией, — подчеркнули в Global Times.

На саммите G7 Зеленский попросил американского коллегу, президента США Джо Байдена о гарантиях безопасности для своей страны до ее присоединения к НАТО.

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