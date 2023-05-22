GT: Захват Артемовска помогает Москве получить преимущество
Визит президента Украины Владимира Зеленского на саммит «Большой семерки» G7 показал нежелание Запада мирно завершить конфликт с Россией. Об этом сообщило издание Global Times.
— Громкое присутствие Зеленского на «Большой семерке» и растущие военные поставки — все это свидетельствует о том, что Запад стремится прекратить войну путем применения войны, что приведет к еще большей эскалации и осложнению ситуации, — говорится в публикации.
В статье отмечается, что благодаря захвату Артемовска — Бахмута, ключевого места в регионе Донбасса, где ситуация на поле боя считается «мясорубкой», эксперты считают, что это большой прогресс для России и значительное преимущество в политике, а также повысит боевой дух российских солдат
По мнению авторов, если истребители F-16 будут размещать в соседних с Украиной странах, таких как Польша или Румыния, то Россия ответит жестко.
— Ни один вид оружия не может изменить ход войны. Но развертывание F-16 может привести НАТО к прямому военному столкновению с Россией, — подчеркнули в Global Times.
На саммите G7 Зеленский попросил американского коллегу, президента США Джо Байдена о гарантиях безопасности для своей страны до ее присоединения к НАТО.