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Боррель рассчитывает на скорое начало поставок истребителей Киеву

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил надежду на то, что в скором времени начнутся поставки истребителей Киеву. Соответствующее заявление он сделал перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран Евросоюза, передает РИА Новости.

«Это хорошая идея, что на Большой семерке было принято решение подготовить почву для поставок Украине необходимых им истребителей», - подчеркнул Боррель.

Во время саммита G7 в Хиросиме американский президент Джо Байден представил планы обучения украинских летчиков пилотированию F-16.

Помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что решение о том, кто поставит эти самолеты Украине и в каком объеме, будет принято по мере обучения украинских пилотов на F-16 в ближайшие месяцы.

Ранее газета Politico сообщила, что в Белом доме ведется обсуждение нового пакета военной помощи Украине. Отмечалось, что новые меры будут рассчитаны на «продолжение поступления Украине поддержки».

На Украине сообщили, когда рассчитывают получить истребители F-16

Собеседник издания уточнил, что пока неизвестно, как изменятся потребности Киева во время или после наступления, но американская сторона «полностью привержена» поддерживать Украину еще долго.

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