Боррель рассчитывает на скорое начало поставок истребителей Киеву
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил надежду на то, что в скором времени начнутся поставки истребителей Киеву. Соответствующее заявление он сделал перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран Евросоюза, передает РИА Новости.
«Это хорошая идея, что на Большой семерке было принято решение подготовить почву для поставок Украине необходимых им истребителей», - подчеркнул Боррель.
Во время саммита G7 в Хиросиме американский президент Джо Байден представил планы обучения украинских летчиков пилотированию F-16.
Помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что решение о том, кто поставит эти самолеты Украине и в каком объеме, будет принято по мере обучения украинских пилотов на F-16 в ближайшие месяцы.
Ранее газета Politico сообщила, что в Белом доме ведется обсуждение нового пакета военной помощи Украине. Отмечалось, что новые меры будут рассчитаны на «продолжение поступления Украине поддержки».
Собеседник издания уточнил, что пока неизвестно, как изменятся потребности Киева во время или после наступления, но американская сторона «полностью привержена» поддерживать Украину еще долго.