Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил надежду на то, что в скором времени начнутся поставки истребителей Киеву. Соответствующее заявление он сделал перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран Евросоюза, передает РИА Новости.

«Это хорошая идея, что на Большой семерке было принято решение подготовить почву для поставок Украине необходимых им истребителей», - подчеркнул Боррель.

Во время саммита G7 в Хиросиме американский президент Джо Байден представил планы обучения украинских летчиков пилотированию F-16.

Помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что решение о том, кто поставит эти самолеты Украине и в каком объеме, будет принято по мере обучения украинских пилотов на F-16 в ближайшие месяцы.

Ранее газета Politico сообщила, что в Белом доме ведется обсуждение нового пакета военной помощи Украине. Отмечалось, что новые меры будут рассчитаны на «продолжение поступления Украине поддержки».