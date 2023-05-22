Стало известно о гибели жителя при обстреле приграничного российского региона

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут массированный обстрел Грайворонского района Белгородской области, в ходе которого погиб один человек. Об этом пишет Mash в Telegram-канале.

По информации издания, Украина больше часа обстреливает села Новостроевка-Первая, Козинка, Безымено, Доброе, Глотово и Головчино. Других подробностей об атаке ВСУ пока нет.

За минувшие сутки Украина, по данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, обстреляла регион 71 раз. В частности, в селе Тишанка двумя снарядами повредило офис семейного врача, еще одним была повреждена линия электропередачи рядом с хутором Шаховка. Также в селе Головчино с беспилотника на здание администрации было сброшено взрывное устройство.