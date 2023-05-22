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В ЕС заявили о скорой поставке F-16 Киеву

Европейский союз (ЕС) приветствует решение G7 о поставке Украине истребителей F-16 и рассчитывает, что уже скоро сможет отправить самолеты Киеву. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«Это очень хорошая идея, это отличный шаг "семерки", чтобы начать готовить условия для поставок истребителей. Подготовка пилотов уже началась, и я очень надеюсь, что мы скоро сможем поставить Украине этот вид оружия», — сказал он.

На Украине сообщили, когда рассчитывают получить истребители F-16

Ранее в Министерстве иностранных дел России прокомментировали вопрос о поставках истребителей F-16 на Украину. По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, Москве было ясно с самого начала, что рано или поздно на Украине в итоге окажется вся номенклатура западных вооружений из стран НАТО.

«Это же относится к подготовке военнослужащих ВСУ. Совершенно бесполезны и бессмысленны эти усилия», — заявил дипломат.

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