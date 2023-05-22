Европейский союз (ЕС) приветствует решение G7 о поставке Украине истребителей F-16 и рассчитывает, что уже скоро сможет отправить самолеты Киеву . Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель , передает ТАСС.

«Это очень хорошая идея, это отличный шаг "семерки", чтобы начать готовить условия для поставок истребителей. Подготовка пилотов уже началась, и я очень надеюсь, что мы скоро сможем поставить Украине этот вид оружия», — сказал он.

Ранее в Министерстве иностранных дел России прокомментировали вопрос о поставках истребителей F-16 на Украину. По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, Москве было ясно с самого начала, что рано или поздно на Украине в итоге окажется вся номенклатура западных вооружений из стран НАТО.