В России рассказали о применении дрона «Упырь» в зоне СВО

FPV-дрон (first-person view, «вид от первого лица») «Упырь» успешно применяют в условиях подавления сигнала средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом представитель компании-производителя дрона рассказал ТАСС.

Он отметил, что обкатка дрона в бою продолжается, но «Упырь», который неоднократно выполнял задачи по поражению укреплений и живой силы противника, зарекомендовал себя положительно.

«Коммерческие беспилотники, к примеру, не взлетели, но "Упырь" за счет особенностей конструкции и тонкой настройки пренебрег усилиями РЭБ ВСУ», — сказал собеседник агентства.

По его словам, дрон применяют со снарядами, которые военные собирают в полевых условиях. Это позволяет экономить серийные боеприпасы. Представитель компании добавил, что пораженные дроном «Упырь» цели сложны и «затратны» для артиллерии, а один FPV-дрон способен нанести существенный урон.

«Что и произошло, в одном из случаев нашему пилоту удалось влететь точно в "продув" (отверстие для циркуляции воздуха — прим. «Ленты.ру») блиндажа», — сказал он.