Мобилизация: последние новости на сегодня 22 мая 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 22 мая 2023, в материале «Рамблера».

Россияне раскрыли основной мотив пойти служить по контракту

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Жители Москвы, пришедшие в пункт отбора на военную службу, рассказали о мотиве пойти служить по контракту, сообщает «Лента.ру».

По их словам, это связано с чувством патриотизма и выполнением присяги. Как заявил один из мужчин, народ находится в опасности — надо защитить.

Другой заявил, что для него контрактная служба является хорошим заработком и стабильностью. Он указал, что предки тоже сражались и защищали рубежи.

Ранее заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что с 1 января текущего года в Вооруженные силы России приняли на службу более 117 тысяч контрактников и добровольцев.

Михаил Мишустин: Объемы выпуска всего необходимого для СВО будут наращиваться

При материально-техническом обеспечении Вооруженных сил России кабмин РФ учел в графиках производства дополнительные потребности со стороны Министерства обороны, сообщает «Российская газета» со ссылкой на главу правительства Михаила Мишустина.

Изменения поддержал глава государства. В настоящее время увеличен и будет наращиваться выпуск практически всех видов вооружений, значительно возросло финансирование заданий государственного оборонного заказа, инвестиции получили мощности предприятий оборонно-промышленного комплекса России. С учетом критической важности продукции все участники технологических и логистических процессов должны соблюдать запланированные сроки.

Как отметил премьер-министр, нужно продолжать работать на увеличение производства образцов вооружений, от чего зависит не только достижение целей специальной военной операции, но и жизнь солдат, офицеров и добровольцев.

Также правительство расширило доступ производителей товаров для инвалидов к мерам государственной поддержки. Помощь могут получить организации, которые входят в специальный перечень субъектов экономической деятельности, являющихся производителями продукции реабилитационной индустрии.

Портреты героев СВО представили в Музее Победы в рамках акции «Ночь музеев»

В Москве в Музее Победы прошла выставка портретов героев специальной военной операции в рамках акции «Ночь музеев», сообщает «Вечерняя Москва».

Работы дополнили выставочный проект «Zaветaм Vерны», который открылся в декабре прошлого года. Посетителям рассказали истории об участниках спецоперации. Также все желающие смогли пообщаться с известными деятелями культуры. Во время проведения «Ночи музеев» посетители Музея Победы могли ознакомиться со специальной онлайн-программой.