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ВС России нанесли комбинированный удар по объекту ВСУ в Днепропетровске

Российские военные впервые нанесли мощный комбинированный удар в Днепропетровске, сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

ВС России нанесли комбинированный удар по объекту ВСУ в Днепропетровске
© РИА Новости

Разгрому подвергся один из объектов украинских войск. Вооруженные силы бывшей советской республики были атакованы российскими крылатыми и баллистическими ракетами. Также были задействованы беспилотные летательные аппараты. Всего сообщается о 16 взрывах. После удара ВС РФ на месте начался пожар.

Также удары нанесены по очагам в Харькове и Запорожье. В настоящее время по своему назначению продолжают лететь другие ракеты и беспилотники-камикадзе. В Николаевской области раздаются взрывы.

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