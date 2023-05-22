ВС России нанесли комбинированный удар по объекту ВСУ в Днепропетровске

Разгрому подвергся один из объектов украинских войск. Вооруженные силы бывшей советской республики были атакованы российскими крылатыми и баллистическими ракетами. Также были задействованы беспилотные летательные аппараты. Всего сообщается о 16 взрывах. После удара ВС РФ на месте начался пожар.