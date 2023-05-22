Спецоперация на Украине 22 мая: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 22 мая 2023 года.

РИА Новости: украинский пленный рассказал о проблемах с обеспечением ВСУ на передовой

Украинские военные на передовой в Донбассе испытывают нехватку необходимого оружия, еды и воды, сообщает радио «Спутник» со ссылкой на заявление военнослужащего Василия Ленива.

Он попал в российский плен. Это произошло под населенным пунктом Спорное. По словам мужчины, у военнослужащих украинской армии были старые советские автоматы и ручной противотанковый гранатомет с несколькими снарядами. Как признался пленник, воды давали три бутылки на восемь человек на сутки. Также не хватало еды.

Также Ленив заявил, что у линии фронта на позициях почти нет командного состава.

ВСУ за сутки выпустили 177 боеприпасов по ДНР, ранения получили пять человек

Украина за минувшие сутки выпустили 177 боеприпасов по населённым пунктам ДНР, сообщает RT.

Всего зарегистрировано 49 фактов ведения огня. Обстрелы велись из ствольной артиллерии калибра 152 мм и 155 мм. Также украинская армия использовала ударные беспилотные летательные аппараты.

В результате обстрелов были ранены пять гражданских лиц. Также были повреждены десять жилых домостроений.

ВСУ отвели терминалы Starlink от линии соприкосновения

Украинский боец Василий Ленив, попавший в плен к российским военным под населенным пунктом Спорное в ДНР, заявил, что Вооруженные силы Украины отвели терминалы спутниковой системы Starlink от линии соприкосновения, сообщает радио «Спутник».

По его словам, на восемь человек была одна радиостанция. При этом оборудование Starlink перевезено в тыловые районы в 20-30 километрах от линии фронта.