"Общественное": в Запорожье прозвучали взрывы

Других подробностей нет. Местные власти пока не прокомментировали эту информацию. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Ранее сообщалось о взрывах в Днепре (ранее — Днепропетровск) и Харьковской области. С 10 октября Вооруженные силы России обстреливают украинские энергетические объекты.

По словам Путина, это стало ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.