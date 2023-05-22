Рогов: авиация наносит удары по складам украинских войск в Запорожской области

Глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил в своем Telegram-канале, что российская авиация наносит удары по складам и ангарам с техникой и боекомплектами украинских войск в подконтрольной им части Запорожской области, передает РИА Новости.

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Рогов сообщает, что авиация активно работает планирующими бомбами по складам и ангарам с техникой и боекомплектами украинских войск в Ореховском районе и в самом городе Орехове. Также российская авиация обстреливает части Пологовского района и в ближайшем пригороде Запорожья. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает. С 10 октября Вооруженные силы России обстреливают украинские энергетические объекты.