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В Бельгии рассказали о планах по обучению украинцев пилотированию истребителями

Представитель офиса премьер-министра Бельгии Александра де Кроо заявил, что Брюссель подтвердил готовность обучать украинских пилотов пилотированию F-16 совместно с другими государствами Североатлантического альянса. Об этом сообщает агентство Belga.

Бельгия подтвердила готовность обучать украинцев пилотированию F-16
© globallookpress.com

По его словам, данный вопрос обсуждался и был утвержден членами специального министерского совета 19 мая.

«Практические детали этого вопроса будут уточняться в ближайшие дни», — заявил представитель офиса премьера Бельгии.

По его словам, в ближайшее время предстоит совместно с партнерами установить параметры бельгийского участия в обучении украинских пилотов.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в Вашингтоне еще не приняли окончательного решения, передаст ли страна Украине свои F-16 или это сделают государства Евросоюза (ЕС).

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкции онлайн-трансляцию.

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