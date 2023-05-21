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РИА Новости: ВСУ отводят терминалы связи Starlink в тыловые районы

Украинские войска отводят терминалы связи Starlink в тыловые районы, на линии боестолкновения у военных есть недостаток радиостанций. Об этом взятый в плен военнослужащий 14-й бригады Нацгвардии Украины Василий Ленив.

ВСУ отводят терминалы связи Starlink в тыловые районы
© flickr.com

«На восемь человек у нас была одна радиостанция, это очень мало. А Starlink были в 20—30 км на позициях», — приводит РИА Новости его слова.

Ленив подчеркнул, что на линии фронта практически отсутствует состав командования, они находятся в тылу.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил, что не допустит использования спутников Starlink для эскалации конфликта на Украине.

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