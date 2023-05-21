РИА Новости: ВСУ отводят терминалы связи Starlink в тыловые районы
Украинские войска отводят терминалы связи Starlink в тыловые районы, на линии боестолкновения у военных есть недостаток радиостанций. Об этом взятый в плен военнослужащий 14-й бригады Нацгвардии Украины Василий Ленив.
«На восемь человек у нас была одна радиостанция, это очень мало. А Starlink были в 20—30 км на позициях», — приводит РИА Новости его слова.
Ленив подчеркнул, что на линии фронта практически отсутствует состав командования, они находятся в тылу.
Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил, что не допустит использования спутников Starlink для эскалации конфликта на Украине.