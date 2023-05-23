СЦКК: за сутки ВФУ выпустили по территории ДНР 88 снарядов

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) за прошедшие сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР. Об этом сообщает Telegram-канал представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

На донецком направлении противник совершил 12 обстрелов из артиллерии 155 мм. На горловском - два обстрела из артиллерии 155 и 152 мм. На ясиноватском - один обстрел из артиллерии 155 мм. На великоновоселковском - один обстрел из артиллерии 155 мм.

Всего украинскими артиллеристами было выпущено по территории республики 88 снарядов. Под огнем врага оказались районы четырех населенных пунктов ДНР: Горловка, Каштановое, Донецк (Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Урожайное. В результате обстрела в Каштановом погиб мирный житель. В Урожайном двое гражданский лиц, в том числе ребенок, получили ранения различной степени тяжести. Были повреждены девять жилых домов в Куйбышевском районах Донецка и два объекта гражданской инфраструктуры.