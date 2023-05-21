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1 час назад

ООН отказалась комментировать последствия передачи Украине истребителей F-16

Ferra.ru

Во время недавней пресс-конференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отказался отвечать на вопрос журналистов о попытках Украины получить истребители F-16 и о том, не приведет ли это к эскалации конфликта.

ООН отказалась комментировать последствия передачи Украине истребителей F-16
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Как сообщает ТАСС, отвечая на этот вопрос, Гутерриш сказал: «что касается вопроса по Украине, то я являюсь генеральным секретарем ООН, а не генеральным секретарем G7».

Он подчеркнул, что приоритетом должно быть достижение справедливого мира на основе принципов международного права, Устава ООН и уважения территориальной целостности.

Чтобы вы не задавали вопросы постфактум, мы объяснили, на что способны ВСУ с крылатыми ракетами Storm Shadow. Насколько дальше зайдут удары после пробного обстрела Луганска и как поменяется конфликт после получения Украиной оружия оперативного назначения – в нашем материале.

Армия,Антониу Гутерриш,ООН,
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