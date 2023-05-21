ООН отказалась комментировать последствия передачи Украине истребителей F-16

Во время недавней пресс-конференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отказался отвечать на вопрос журналистов о попытках Украины получить истребители F-16 и о том, не приведет ли это к эскалации конфликта.

Как сообщает ТАСС, отвечая на этот вопрос, Гутерриш сказал: «что касается вопроса по Украине, то я являюсь генеральным секретарем ООН, а не генеральным секретарем G7».

Он подчеркнул, что приоритетом должно быть достижение справедливого мира на основе принципов международного права, Устава ООН и уважения территориальной целостности.