Российские военные отследили в укрепрайоне под Авдеевкой украинское подразделение при помощи беспилотника и уничтожили врага. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента.

«В течение дня мы наносили им огневое поражение. Принудили их отойти со своих позиций. Но позже, видимо по совершенно бездумному приказу киевского командования, их снова заставили занять утраченный укрепрайон», — рассказал артиллерийский офицер с позывным «Валек».

Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на всех направлениях около 430 бойцов. На купянском направлении потери противника составили до 85 человек, на артемовском направлении потери противника составили до 100 украинских бойцов и наемников, на донецком направлении за прошедшие сутки уничтожено свыше 120 бойцов ВСУ, на южнодонецком и запорожском — до 50, а на херсонском — до 15.