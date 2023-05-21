Российские войска разбили контратаковавших под Авдеевкой бойцов ВСУ

Утверждается, что разведчики при помощи беспилотника отследили перемещения ВСУ. После этого они оперативно скорректировали по ним прицельный огонь артиллерии Первой славянской бригады 8-й общевойсковой армии ЮВО.

Артиллерийский офицер с позывным Валек сообщил, что оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА), выполняя разведзадание на авдеевском направлении, зафиксировал передвижение личного состава и техники ВСУ. В тот момент, как он утверждает, бойцы попытались занять ранее утраченные позиции и действовали «под прикрытием старого советского бронетранспортера БМП-1».

При этом подразделение Украины так и не смогло занять позиции, так как в течение всего дня российские военные наносили им огневое поражение. Валек уточнил, что это был ряд мощных артиллерийских ударов. Таким образом была сорвана попытка ВСУ контратаковать под Авдеевкой. В заключение он добавил, что украинское подразделение было полностью уничтожено.