$79.91-0.1386.28-0.22

Российские войска разбили контратаковавших под Авдеевкой бойцов ВСУ

Российские военные уничтожили подразделение украинских войск, контратаковавших под Авдеевкой. Об этом сообщает РИА Новости.

Российские войска разбили контратаковавших под Авдеевкой бойцов ВСУ
© Lenta.ru

Утверждается, что разведчики при помощи беспилотника отследили перемещения ВСУ. После этого они оперативно скорректировали по ним прицельный огонь артиллерии Первой славянской бригады 8-й общевойсковой армии ЮВО.

Артиллерийский офицер с позывным Валек сообщил, что оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА), выполняя разведзадание на авдеевском направлении, зафиксировал передвижение личного состава и техники ВСУ. В тот момент, как он утверждает, бойцы попытались занять ранее утраченные позиции и действовали «под прикрытием старого советского бронетранспортера БМП-1».

При этом подразделение Украины так и не смогло занять позиции, так как в течение всего дня российские военные наносили им огневое поражение. Валек уточнил, что это был ряд мощных артиллерийских ударов. Таким образом была сорвана попытка ВСУ контратаковать под Авдеевкой. В заключение он добавил, что украинское подразделение было полностью уничтожено.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий