Российские войска разбили контратаковавших под Авдеевкой бойцов ВСУ
Российские военные уничтожили подразделение украинских войск, контратаковавших под Авдеевкой. Об этом сообщает РИА Новости.
Утверждается, что разведчики при помощи беспилотника отследили перемещения ВСУ. После этого они оперативно скорректировали по ним прицельный огонь артиллерии Первой славянской бригады 8-й общевойсковой армии ЮВО.
Артиллерийский офицер с позывным Валек сообщил, что оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА), выполняя разведзадание на авдеевском направлении, зафиксировал передвижение личного состава и техники ВСУ. В тот момент, как он утверждает, бойцы попытались занять ранее утраченные позиции и действовали «под прикрытием старого советского бронетранспортера БМП-1».
При этом подразделение Украины так и не смогло занять позиции, так как в течение всего дня российские военные наносили им огневое поражение. Валек уточнил, что это был ряд мощных артиллерийских ударов. Таким образом была сорвана попытка ВСУ контратаковать под Авдеевкой. В заключение он добавил, что украинское подразделение было полностью уничтожено.