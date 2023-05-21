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Япония расширила помощь Украине и пообещала принять раненых бойцов ВСУ

Власти Японии намерены направить на Украину дополнительную помощь в виде 100 автомобилей сил самообороны и 30 тысяч пайков продовольствия. Кроме того, в стране готовы принять и лечить раненых украинских военных, заявил японский премьер-министр Фумио Кисида. Его цитирует РИА Новости.

Япония расширила помощь Украине и пообещала принять раненых бойцов ВСУ
© Lenta.ru

Об этом японский политик объявил в ходе двусторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Решение Токио прозвучало по итогам саммита G7 в Хиросиме. Он проходил с 19 по 21 мая. В нем также принял участие президент Украины Владимир Зеленский, который провел встречи с лидерами стран «Большой семерки». Одной из главных тем саммита стал конфликт на Украине.

МИД России назвал деятельность G7 насмешками над историей и здравым смыслом.

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