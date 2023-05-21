Российская система ПВО сбила беспилотник над приграничным регионом

В Белгородском районе Белгородской области системой противовоздушной обороны (ПВО) был сбит беспилотник. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы», — написал он.

19 мая Гладков также заявлял, что в Шебекинском городском округе Белгородской области система противовоздушной обороны (ПВО) сбила БПЛА. О пострадавших среди местных жителей не сообщалось.