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Российская система ПВО сбила беспилотник над приграничным регионом

В Белгородском районе Белгородской области системой противовоздушной обороны (ПВО) был сбит беспилотник. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Российская система ПВО сбила беспилотник над приграничным регионом
© РИА Новости

«По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы», — написал он.

19 мая Гладков также заявлял, что в Шебекинском городском округе Белгородской области система противовоздушной обороны (ПВО) сбила БПЛА. О пострадавших среди местных жителей не сообщалось.

Из-за регулярных обстрелов с 19 октября 2022 года на территории региона действует средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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