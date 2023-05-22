В ООН высказались о возможных поставках Украине F-16

Официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик прокомментировал информацию о намерении некоторых стран поставить Киеву американские многоцелевые истребители F-16. Его слова приводит ТАСС.

© Lenta.ru

Дюжаррик сказал, что организация хотела бы увидеть завершение украинского конфликта в соответствии с положениями международного права, Уставом ООН и соответствующими резолюциями.

20 мая советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что страны Запада приняли положительное решение о поставках Киеву истребителей четвертого поколения F-16. По его словам, в настоящее время решаются логистические вопросы.