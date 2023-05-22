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В ООН высказались о возможных поставках Украине F-16

Официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик прокомментировал информацию о намерении некоторых стран поставить Киеву американские многоцелевые истребители F-16. Его слова приводит ТАСС.

В ООН высказались о возможных поставках Украине F-16
© Lenta.ru

Дюжаррик сказал, что организация хотела бы увидеть завершение украинского конфликта в соответствии с положениями международного права, Уставом ООН и соответствующими резолюциями.

20 мая советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что страны Запада приняли положительное решение о поставках Киеву истребителей четвертого поколения F-16. По его словам, в настоящее время решаются логистические вопросы.

Позже президент США Джо Байден заявил о получении от украинского коллеги Владимира Зеленского гарантии того, что Вооруженные силы Украины не станут использовать F-16 для продвижения на территорию России.

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