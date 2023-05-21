Минобороны отчиталось о действиях войск в Артемовске в день взятия города
Минобороны России рассказало о действиях войск в Артемовске (украинское название — Бахмут) в день взятия города. Об ведомство отчиталось в своем Telegram-канале в воскресенье, 21 мая.
В МО заявили о завершении освобождения города в результате наступательных действий частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» совместно с артиллерией и авиацией «Южной».
Всего за сутки было совершено шесть самолетовылетов, а артиллерийские группировки выполнили 69 задач. Таким образом были нанесены поражения подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке, Богдановке и Красном в Донецкой народной Республике (ДНР).