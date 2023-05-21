В РФ заявили о создании уникального устройства для обмана систем ПВО

В России создали уникальное устройство для обмана систем противовоздушной обороны (ПВО) условного противника. Об этом сообщает Telegram-канал Zvezdanews.

По информации Telegram-канала, новое устройство может подавать ПВО сигнал о том, что летящий объект — это не беспилотник, а, например, гражданский самолет. Таким образом БПЛА может достичь заданной цели, избежав атаки.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник говорил, что до конца года его страна должна получить еще две системы ПВО IRIS-T.

По его словам, канцлер ФРГ Шольц также обещал поставить стране еще четыре подобных системы, которые будут изготовлены в 2024 году вместе с ракетами.