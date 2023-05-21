Рогов: ВСУ могли использовать ракеты Storm Shadow при обстреле Бердянска
ВСУ попытались нанести удар ракетами Storm Shadow по Бердянску, но 6 из 7 ракет перехватила российская ПВО. Об этом сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В воскресенье утром было выпущено семь ракет. Четыре Storm Shadow и три ложные цели, чтобы обмануть нашу ПВО.
«Шесть ракет были перехвачены. Одна упала на окраине города, разрушив столовую. Слава Богу и ПВО России - пострадавших нет», - написал Рогов в Telegram-канале.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что за сутки ПВО перехватила 12 реактивных снарядов HIMARS и крылатых ракет Storm Shadow, а также одну управляемую авиационную бомбу GBU-32 производства США.