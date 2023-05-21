Стало известно о попытке ВСУ атаковать подстанцию в российском регионе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать электроподстанцию в Брянской области. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

По информации канала, атака была совершена с помощью беспилотника, который сбросил снаряд на территорию подстанции. Инцидент, как утверждается, произошел в Климовском районе российского региона, в деревне Рудня-Цата.

На месте происшествия были найдены фрагменты боеприпаса и воронка, диаметр которой составляет 10 сантиметров. Сейчас там работают специалисты. При инциденте никто не пострадал, разрушений на земле также нет.

Официально информация о попытке атаки не подтверждалась.