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6 минут назад

Стало известно о попытке ВСУ атаковать подстанцию в российском регионе

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать электроподстанцию в Брянской области. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

Стало известно о попытке ВСУ атаковать подстанцию в российском регионе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации канала, атака была совершена с помощью беспилотника, который сбросил снаряд на территорию подстанции. Инцидент, как утверждается, произошел в Климовском районе российского региона, в деревне Рудня-Цата.

На месте происшествия были найдены фрагменты боеприпаса и воронка, диаметр которой составляет 10 сантиметров. Сейчас там работают специалисты. При инциденте никто не пострадал, разрушений на земле также нет.

Официально информация о попытке атаки не подтверждалась.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли в Белгородской области мусорный полигон. Пострадавших в результате атаки нет.

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