В России объяснили значение взятия Артемовска

Полное освобождение российскими военными города Артемовска (украинское название — Бахмут) — это провал Украины и НАТО, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил значение взятия города.

Парламентарий сообщил, что Артемовск — это достаточно крупный транспортный узел, через который также происходило обеспечение подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Поэтому я оцениваю взятие Артемовска как важное событие, имеющее как стратегическое значение, так и серьезные имиджевые потери для ВСУ. Именно в период проведения саммита G7 мы показали провал Вооруженных сил Украины», — заявил Швыткин.

Также депутат отметил проявление мужества и героизма подразделением частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и Вооруженными силами России при взятии Артемовска.

«А дальше будет продвижение наших подразделений в сторону Славянска и других крупных населенных пунктов», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских военных с полным освобождением Артемовска в Донецкой народной республике (ДНР). Отмечается, что все отличившиеся в операции по взятию города будут представлены к государственным наградам.

В субботу, 20 мая, российские силы объявили о полном взятии под контроль Артемовска спустя 224 дня боев. Евгений Пригожин и бойцы ЧВК «Вагнер» записали видео на фоне развалин в городе. По словам Пригожина, последним взятым опорным пунктом ВСУ в городе стала многоэтажка «Самолет».