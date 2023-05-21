ВСУ обстреляли Бердянск британскими ракетами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Бердянску британскими ракетами Storm Shadow. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале.

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По его данным, всего было выпущено семь ракет. Четыре из них — британские, а еще три — ложные цели. В итоге шесть ракет смогли перехватить системы противовоздушной обороны (ПВО). Однако одна все-таки упала на окраине города и повредила столовую.

Отмечается, что в результате удара никто не пострадал.