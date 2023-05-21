$79.91-0.1386.28-0.22

ВСУ обстреляли Бердянск британскими ракетами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Бердянску британскими ракетами Storm Shadow. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале.

ВСУ обстреляли Бердянск британскими ракетами
© Lenta.ru

По его данным, всего было выпущено семь ракет. Четыре из них — британские, а еще три — ложные цели. В итоге шесть ракет смогли перехватить системы противовоздушной обороны (ПВО). Однако одна все-таки упала на окраине города и повредила столовую.

Отмечается, что в результате удара никто не пострадал.

Ранее Рогов заявил о подготовке провокации ВСУ по случаю саммита G7. По его словам, Киев намерен приурочить провокацию именно к саммиту, на котором президент Украины Владимир Зеленский собирается продемонстрировать успехи ВСУ на фронте и потребовать от стран Запада поддержку и оружие.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий