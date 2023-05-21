РИА Новости: Президент Украины Зеленский признал, что ВСУ потеряли Артемовск
ВСУ потеряли Артемовск, признал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает агенство Reuters.
"Я думаю, нет. Сегодня он остается лишь в наших сердцах", - заявил он на полях саммита "Большой семерки" (G7), отвечая на вопрос, остается ли Артемовск под контролем Украины (цитата по РИА Новости).
Напомним, накануне поздно вечером в Минобороны России сообщили, что Артемовск освобожден.
Ранее об установлении полного контроля над городом передавали СМИ, ссылаясь на штурмовые отряды, которые вели боевые действия. Президент России Владимир Путин поздравил всех участников освобождения Артемовска. Отличившиеся бойцы будут представлены к госнаградам.